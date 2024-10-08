فصائل عراقية مسلحة تعلن إطلاق مُسيَّرة باتجاه هدف "حيوي" في إسرائيل

وفي التفاصيل، قالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان إنها أطلقت "مُسيَّرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل"، وشددت في بيانها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.