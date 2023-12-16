الاتحاد الأوروبي: توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة لن يجعلها أكثر أمناً

ولفت الاتحاد إلى أن موافقة "الكنيست" على هذه الميزانية الإضافية تأتي في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.