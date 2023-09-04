لتجنب عدوى الانقلابات.. قيادات دول إفريقية تسارع في تعيين قيادات "أكثر ولاء"

وفي التفاصيل، شهدت إفريقيا منذ أغسطس 2020 سبعة انقلابات عسكرية، قبل الانقلاب الأخير الذي طال الغابون، بما يعني أن هناك ثمانيةُ انقلاباتٍ في ثلاثة أعوام لكن كان لآخرِ انقلابين في النيجر والغابون ارتدادات واضحة أقلقت إفريقيا.