"محفظة بوتين".. إدانة 4 مصرفيين ساعدوا صديقًا للرئيس الروسي على نقل ملايين الفرنكات

أدان القضاء السويسري اليوم (الخميس)، أربعة مصرفيين ساعدوا سيرجي رولدوجين، الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخي الحرص اللازم في المعاملات المالية.
وبيّن مصدر أن المصرفيين الأربعة، وهم ثلاثة روس وسويسري واحد، ساعدوا "رولدوجين" عازف التشيلو الذي أطلقت عليه الحكومة السويسرية لقب "محفظة بوتين"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار المصدر إلى أن "رولدوجين" يعد الأب الروحي لابنة "بوتين" الكبرى ماريا، وقد ساعدوه على إيداع ملايين الفرنكات في حسابات بنكية سويسرية بين عامي 2014 و2016.