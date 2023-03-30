"محفظة بوتين".. إدانة 4 مصرفيين ساعدوا صديقًا للرئيس الروسي على نقل ملايين الفرنكات

أدان القضاء السويسري اليوم (الخميس)، أربعة مصرفيين ساعدوا سيرجي رولدوجين، الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخي الحرص اللازم في المعاملات المالية.