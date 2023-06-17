"بوتين": منفتحون على الحوار مع من يريد السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء قادة وفد الوساطة الإفريقية في سان بطرسبرج، اليوم (السبت): "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين".