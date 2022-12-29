هبوط قياسي للعملة الإيرانية يطيح بمحافظ البنك المركزي

اضطر محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي إلى تقديم استقالته، اليوم (الخميس) وعيّنت الحكومة خلفاً له؛ بعد أن عانى الريال من انخفاض قياسي، بسبب العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد منذ 2018.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن مجلس الوزراء وافق على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي وعين محمد رضا فرزين خلفاً له.
وبينت أن تغيير محافظ البنك المركزي جاء تزامناً مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.
وعُيّن المحافظ المستقيل قبل خمسة عشر شهراً، وجاء تنحّيه في وقت فقد الريال نحو ربع قيمته في شهرين فقط، وانخفض من نحو 330 ألفاً للدولار إلى 430 ألفاً مع ارتفاع التضخم.