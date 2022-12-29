هبوط قياسي للعملة الإيرانية يطيح بمحافظ البنك المركزي

وعُيّن المحافظ المستقيل قبل خمسة عشر شهراً، وجاء تنحّيه في وقت فقد الريال نحو ربع قيمته في شهرين فقط، وانخفض من نحو 330 ألفاً للدولار إلى 430 ألفاً مع ارتفاع التضخم.