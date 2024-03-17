المستشار الألماني: اجتياح "إسرائيل" لرفح سيجعل تحقيق السلام صعباً جداً

ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً للضغط على "نتنياهو" لوقف هذا الهجوم، قال "شولتز": "من الواضح جداً أننا يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل".