المستشار الألماني: اجتياح "إسرائيل" لرفح سيجعل تحقيق السلام صعباً جداً

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الأحد) من أن العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين قد يسقطون في اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة، سيجعل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط صعباً جداً.
وأوضح "شولتز" بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن هذه إحدى النقاط الرئيسية التي سيطرحها في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم خلال زيارته الخاطفة للمنطقة.
وقال المستشار الألماني: "في الوقت الحالي يتعلق الأمر بضمان التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار. وسيمكننا ذلك من منع حدوث مثل هذا الاجتياح البري"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً للضغط على "نتنياهو" لوقف هذا الهجوم، قال "شولتز": "من الواضح جداً أننا يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل".