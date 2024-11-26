انتشال 3 جثث والمفقودون 13.. جديد "المركب المصري المنكوب" بين طائرات وفرقاطة

أفاد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي؛ اليوم الثلاثاء، بأنه تمّ انتشال 3 جثث بعد غرق المركب السياحي "سي ستوري" قُبالة سواحل البحر الأحمر، فيما لا يزال 13 شخصاً في عِداد المفقودين، وفق وكالة "رويترز".
كانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد أعلنت غرق المركب السياحي، الذي كان يقل 45 شخصاً، هم 31 سائحاً من جنسيات مختلفة، و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لأيام عدة في منطقة الغدير بوادي الجمال.
ونقل بيانٌ عن "حنفي"؛ القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصاً، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
كان قد جاء في بيانٍ منفصلٍ، أنه "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 05:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد (اللانش)، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 حتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة"؛ حيث أشارت المعلومات إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح- شمالي مدينة مرسى علم.