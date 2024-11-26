انتشال 3 جثث والمفقودون 13.. جديد "المركب المصري المنكوب" بين طائرات وفرقاطة

كان قد جاء في بيانٍ منفصلٍ، أنه "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 05:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد (اللانش)، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 حتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة"؛ حيث أشارت المعلومات إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح- شمالي مدينة مرسى علم.