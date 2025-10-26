نتنياهو: إسرائيل حددت "القوات الدولية غير المقبولة" في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده أوضحت للمجتمع الدولي رؤيتها بشأن القوات التي ترفض وجودها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتفق معها في هذا الموقف.