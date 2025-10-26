نتنياهو: إسرائيل حددت "القوات الدولية غير المقبولة" في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده أوضحت للمجتمع الدولي رؤيتها بشأن القوات التي ترفض وجودها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتفق معها في هذا الموقف.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال نتنياهو خلال اجتماع حكومته إن إسرائيل “تتحكم في أمنها بنفسها وستواصل التصرف وفقاً لمصالحها”، مشددًا على أن سياستها الأمنية بيدها وحدها.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن رفضه مشاركة قوات تركية ضمن الخطة الأميركية المقترحة من الرئيس دونالد ترامب لإعادة الاستقرار إلى غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية لإعادة الإعمار.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القوة الدولية يجب أن “تضم دولاً تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها”، مضيفًا أن غزة “لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل بعد اليوم”.