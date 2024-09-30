آلاف الشركات تغلق والزراعة والسياحة تتبخران.. ناقوس الخطر يقرع بقوة "اقتصاد إسرائيل"

وفي حين ظلت صناعة التكنولوجيا الفائقة الضخمة في "إسرائيل" صامدة، إلا أن صناعة البناء والزراعة التي اعتمدت بشكل كبير على الفلسطينيين، الذين ألغت "إسرائيل" تصاريح عملهم، بعد 7 أكتوبر تضررت بشدة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات شهر يونيو الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في "إسرائيل" أن السياحة في البلاد انخفضت بنسبة تزيد على 75 بالمائة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من واجهات المتاجر في الشوارع المزدحمة عادة، في المدينة القديمة في القدس.