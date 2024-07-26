"نتنياهو" منزعج واللحظة حرجة.. "ترامب" يريد إنهاء الحرب و"هاريس" تفاجئه!

وقال مسؤول إسرائيلي: "عندما يرى أعداؤنا أن الولايات المتحدة وإسرائيل متحالفتان، فإن ذلك يزيد من فرص التوصل إلى صفقة رهائن ويقلّل من فرص التصعيد الإقليمي، وعندما يكون هناك مثل هذا الموقف، فإنه يدفع الصفقة بعيدًا ويقرب التصعيد الإقليمي".