نادي الأسير وهيئة الأسرى: قانون إعدام الأسرى خطوة لترسيخ جرائم الاحتلال

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن مصادقة ما تسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل اندلاع الحرب، لم يعد أمرًا مفاجئًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال.