تركيا ترسل ثالث سفينة مساعدات لقطاع غزة

وتحمل السفينة 1510 أطنان من المساعدات تشمل 6 سيارات إسعاف، وأجهزة لتنقية المياه، وطروداً غذائية، ومنظفات، ومياه الشرب، والخيام والبطانيات، وحفاظات الأطفال، وأدوية ومستلزمات طبية.