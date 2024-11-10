وسط تصاعد العنف.. "القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع خسائر كبيرة بين صفوفها

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد العنف، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 51 شخصاً وإصابة 164 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة قصف إسرائيلي، مما يرفع عدد الضحايا منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 43,603 قتلى و102,929 جريحاً.