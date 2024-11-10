وسط تصاعد العنف.. "القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع خسائر كبيرة بين صفوفها

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تمكُّن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية تتألف من 15 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد، قبل الاشتباك معها من مسافة قريبة باستخدام أسلحة خفيفة وقنابل يدوية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأضافت الكتائب أن الاشتباك وقع في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا في قطاع غزة، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".
وفي بيان آخر، أشارت كتائب القسام إلى استهداف ناقلتي جند إسرائيلية بقذيفتي "ياسين 105" و"تاندوم"، بالإضافة إلى استهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد العنف، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 51 شخصاً وإصابة 164 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة قصف إسرائيلي، مما يرفع عدد الضحايا منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 43,603 قتلى و102,929 جريحاً.