"هيومن رايتس" تندد بتعامل جماعة الحوثي مع المحتجزين الأمميين في صنعاء

وذكرت أن ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، معتبرة أن خماش وصبري الحكيمي كانوا مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال"، وفي 22 أكتوبر، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، وأن سبب الوفاة مجهول، وقالت إن خماش كان محتجزًا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.