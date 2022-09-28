حرب الوكالة.. "بلاك ووتر" و"فاغنر" صراع روسي- أمريكي في "الحروب المظلمة"

وفي أبريل 2012، عندما سئل رئيس الوزراء آنذاك فلاديمير بوتين في مجلس الدوما (البرلمان)، عما إذا كان يؤيد إنشاء شركات عسكرية خاصة؛ رد بما يكشف الأهداف الروسية من ورائها قائلًا إن هذه الشركات "من أدوات التأثير في الخارج لتحقيق مصالح وطنية دون تدخل مباشر من الدولة، واعتبرها أقل تكلفة من الجنود النظاميين".