سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليمينية تستعد لكسر قاعدة عدم التصعيد في رمضان

وعلّقت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي على تصريحات الوزير بالقول: "أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات الوزير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركات الوزير "بن غفير" شرقي مدينة القدس؛ غير أنه يتجاهل هذه التحذيرات، ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد".