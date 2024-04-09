تقرير إحصائي.. ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33360 شهيدًا منذ اندلاع الحرب

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد قالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 186 على قطاع غزة: إن 153 شهيدًا تم نقلهم إلى المستشفيات في القطاع، فيما بلغ عدد الإصابات 60 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.