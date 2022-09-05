امرأة حديدية جديدة في "10 داوننغ ستريت".. "تراس" تخلف جونسون وهنا "سيرتها ووعودها"

من هي تراس؟

من مواليد مدينة أوكسفورد جنوب وسط إنجلترا عام 1975 (47 عامًا).

تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة ذات قناعات يسارية قوية.

انتخبت لأول مرة في عام 2010 نائبة عن ساوث ويست نورفولك.

أصبحت شخصية مشهورة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب آرائها التحررية في الاقتصاد والتجارة.

ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية، وتلقب بالمرأة الحديدية.

أسهمت في فرض عقوبات على موسكو والأوليغارشية الروسية بعد حرب أوكرانيا.

شغلت عدة مناصب وزارية، ولعبت دورًا في التفاوض على اتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كانت وزيرة للتجارة الدولية، قبل أن تصل إلى منصبها الحالي.