رغم الحظر.. طالبان تسمح بعمل الفتيات الأفغانيات بمكاتب المجلس النرويجي للاجئين

على الرغم من الحظر المفروض على عمل الفتيات في البلاد، سمحت حكومة طالبان، اليوم الاثنين، للمجلس النرويجي للاجئين بإعادة الفتيات إلى مقرات العمل في مكاتبها في عددٍ من الولايات في أفغانستان، وفقًا للعربية نت.