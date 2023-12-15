25 ألف شهيد.. أرقام مفزعة عن "حصاد قصف إسرائيل لغزة" في توثيق حقوقي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل" قتلت نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم نحو 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.