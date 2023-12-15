25 ألف شهيد.. أرقام مفزعة عن "حصاد قصف إسرائيل لغزة" في توثيق حقوقي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل" قتلت نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم نحو 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 24,711 فلسطينياً حتى مساء أمس الخميس.
وأضاف أن 92% من قتلى الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلاً، و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية و83 صحافياً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى إصابة 50,112 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة، وفق "العربية.نت".
وقال إن أرقامه تشمل آلافاً ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في حين لا يزال مئات آخرون من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالها، لافتاً إلى أنه لم يستطع حتى اللحظة إدراجهم ضمن عدد الضحايا.
وأفاد المرصد بأن مليوناً و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، وبأن الغارات الإسرائيلية دمرت 62 ألفاً و990 وحدة سكنية كلياً و172 ألفاً و55 وحدة سكنية جزئياً.
وقال التقرير إن "إسرائيل تعمدت ولا تزال إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقاً صحفياً؛ بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحافية".