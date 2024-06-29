تركيا.. 37 قتيلاً وجريحاً في تصادم حافلتَيْن تقل إحداهما عمال محطة للطاقة النووية

وفي 24 يونيو الجاري، أعلنت محطة "أقويو" للطاقة النووية في تركيا، أن مؤسسة "روساتوم" الروسية سلّمتها جهاز محاكاة سيُستخدم في تدريب موظفي ورشة الكهرباء بالمحطة على العمل مع المعدات الكهربائية الموجودة فيها.