الأمم المتحدة تُحذِّر من الوضع الحرج للنازحين السودانيين

حذَّرت رانيا حسن عبد الغفور، مديرة البرنامج الصحي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء من الوضع الحرج للنازحين السودانيين، ودعت إلى تدخُّل إنساني عاجل لإنقاذ الوضع الصحي في البلاد.
وبيَّنت رانيا حسن عبدالغفور أن أكثر من ثلث مستشفيات السودان لا تعمل بسبب المعارك، واحتلال الأطراف المتصارعة المنشآت الصحية، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت إلى أن الوضع العام قبل هذه الأحداث لم يكن مثاليًّا؛ إذ بلغ معدل وفيات الأمهات في السودان 270 حالة وفاة في كل 100 ألف، وهي من الدول التسع الأعلى في العالم.
ودعت المسؤولة الأممية أطراف الصراع إلى توفير قنوات آمنة لتوصيل معدات الطوارئ لمستشفيات الولادة.