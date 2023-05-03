الأمم المتحدة تُحذِّر من الوضع الحرج للنازحين السودانيين

وأشارت إلى أن الوضع العام قبل هذه الأحداث لم يكن مثاليًّا؛ إذ بلغ معدل وفيات الأمهات في السودان 270 حالة وفاة في كل 100 ألف، وهي من الدول التسع الأعلى في العالم.