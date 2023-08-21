مقتل إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم مسلح بجنوب الضفة الغربية

وتُدعى القتيلة بيتشيفع ناغاري، وتقيم في مستوطنة بيت هجاي جنوب الخليل، وفقاً لمسؤولين محليين في المستوطنة، وأكدت هذه المصادر أن ابنة المرأة كانت معها في السيارة، لكنها لم تُصب بأذى.