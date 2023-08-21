مقتل إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم مسلح بجنوب الضفة الغربية

أعلنت مصادر عسكرية وطبية مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة رجل بجروح خطيرة الإثنين في هجوم مسلح استهدف سيارتهما بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا الهجوم المسلح بعد يومين من مقتل إسرائيليّين، في هجوم مماثل استهدفهما في مغسل للسيارات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داوود الحمراء"، في بيان مقتضب "مقتل المرأة (40 عاماً) التي أُطلق عليها النار في جبل الخليل".
وأضافت أن "رجلا يبلغ 40 عاماً تقريبا في حالة خطيرة وهو شبه فاقد للوعي ومصاب بطلقات نارية في الأطراف"، مشيرةً إلى أنه نُقل إلى مستشفى "سوروكا" (جنوب).
وأكد الجيش مقتل المرأة، مشيراً إلى أن المدنيّين تعرضا لإطلاق النار أثناء سير السيارة.
وتُدعى القتيلة بيتشيفع ناغاري، وتقيم في مستوطنة بيت هجاي جنوب الخليل، وفقاً لمسؤولين محليين في المستوطنة، وأكدت هذه المصادر أن ابنة المرأة كانت معها في السيارة، لكنها لم تُصب بأذى.
ووقع الهجوم، وفق بيان الجيش، على الطريق 60 المتاخم لمدينة الخليل، وأكد الجيش في بيانه أنه بصدد "ملاحقة المهاجمين".
وتُجري القوات الأمنية الإسرائيلية منذ السبت عمليات تمشيط بحثاً عن منفذ هجوم نابلس الذي ما زال طليقاً.
ونشر الجيش الإسرائيلي قواته في موقع الهجوم الذي أغلقه مباشرة في أعقاب الحادثة، وفق صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.