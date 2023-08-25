"قضية فساد كبرى".. تمويل سري من نظام "القذافي" يدفع بـ"ساركوزي" للمحاكمة!

كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو من هذا العام، ورفع الرئيس الأسبق القضية إلى أعلى محكمة فرنسية، والتي علقت الحكم.