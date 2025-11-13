أمين "ARCO": الذكرى 68 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي محطة مضيئة في مسيرة العمل الإنساني

واستطرد قائلًا: "يأتي احتفالنا هذا العام بمعنى خاص؛ إذ يتزامن مع تكريم نخبة من المتطوعين والعاملين الذين جسّدوا أسمى معاني الإنسانية خلال الاستجابة لفيضانات درنة. لقد كنتم وما زلتم نموذجًا مشرفًا للتفاني والإيثار؛ إذ واجهتم الخطر من أجل إنقاذ الأرواح، وساعدتم المتضررين بلا تردد، وأثبتم أن العمل الإنساني لا تحدّه الصعاب ولا توقفه الأزمات. إن ما قدمتموه في درنة من جهود في الإنقاذ والإغاثة والإيواء والمساندة النفسية والإنسانية سيبقى صفحة مشرقة في سجل العمل الإنساني، ودليلًا على قوة وروح التطوع والانتماء."