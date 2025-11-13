أمين "ARCO": الذكرى 68 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي محطة مضيئة في مسيرة العمل الإنساني

هنّأ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبد الله بن سهيل المهيدلي جمعية الهلال الأحمر الليبي بالذكرى الـ68 لتأسيسها، مشيرًا إلى أنها جمعية رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقال "المهيدلي" أثناء حضوره احتفال الجمعية بهذه الذكرى: "يسعدني أن أشارككم اليوم هذا الاحتفال العزيز على قلوبنا جميعًا؛ احتفال الجمعية بالذكرى الـ68 لتأسيسها؛ وهي محطة مضيئة في مسيرة العمل الإنساني في وطننا العربي الكبير، ومسيرة حافلة بالعطاء والتضحية والإخلاص في خدمة الإنسان، والالتزام بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر."
وأردف قائلًا: "نحن في الأمانة العامة للمنظمة العربية إذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة علينا؛ فإننا في الواقع نحتفل بمسيرة العطاء والبذل الإنساني والجهود المتواصلة لمنسوبي ومتطوعي الجمعية في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية. وتشير هذه المناسبة إلى دلالات رمزية وإنسانية مهمة، منها استمرار الجمعية في أداء رسالتها منذ تأسيسها عام 1957م في تقديم المساعدات، ومراجعة ما تحقق من مشاريع وبرامج خلال السنوات الماضية، وتقييم الأداء التنظيمي ووضع رؤى جديدة لتطوير العمل الإنساني."
واستطرد قائلًا: "يأتي احتفالنا هذا العام بمعنى خاص؛ إذ يتزامن مع تكريم نخبة من المتطوعين والعاملين الذين جسّدوا أسمى معاني الإنسانية خلال الاستجابة لفيضانات درنة. لقد كنتم وما زلتم نموذجًا مشرفًا للتفاني والإيثار؛ إذ واجهتم الخطر من أجل إنقاذ الأرواح، وساعدتم المتضررين بلا تردد، وأثبتم أن العمل الإنساني لا تحدّه الصعاب ولا توقفه الأزمات. إن ما قدمتموه في درنة من جهود في الإنقاذ والإغاثة والإيواء والمساندة النفسية والإنسانية سيبقى صفحة مشرقة في سجل العمل الإنساني، ودليلًا على قوة وروح التطوع والانتماء."
وأضاف: "لقد تابعنا في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بكل فخر واعتزاز أداء الهلال الأحمر الليبي الذي كان في قلب الحدث يقود العمل الميداني بكفاءة واقتدار رغم قسوة الظروف وصعوبة الميدان. ونؤكد في هذا المقام التزامنا الدائم بدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي، ومساندة جهودها في بناء القدرات وتعزيز الجاهزية وتمكين المتطوعين من مواصلة رسالتهم الإنسانية النبيلة داخل ليبيا وخارجها. كما ندعو شركاءنا في الحركة الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الوقوف إلى جانب الهلال الأحمر الليبي دعمًا لاستدامة جهوده وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة."
وتابع: "أعزائي المتطوعين، أنتم القلب النابض لعملنا الإنساني، وأنتم مصدر فخرنا واعتزازنا في عيد الهلال الأحمر الليبي. نحييكم ونحيي كل من لبّى نداء الإنسانية بلا تردد، وكل من حمل شعار الهلال الأحمر رمزًا للعطاء والسلام."
واختتم الأمين العام كلمته قائلًا: "أتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى الهلال الأحمر الليبي قيادةً ومتطوعين ومنتسبين بهذه المناسبة العزيزة، راجيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يحفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه."