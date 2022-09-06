روسيا تدرس شراء ما قيمته 4 مليارات دولار من اليوان الصيني شهرياً

جديرٌ بالذكر أن فائض الحساب الجاري لروسيا قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 166.6 مليار دولار، مع ارتفاع عائدات النفط، بينما أثرت العقوبات الغربية في الواردات.