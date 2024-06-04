"بن غفير" يدعو إلى تدمير وإحراق حزب الله ولبنان كله

وكان "بن غفير" قد وصف ما يحدث في شمال إسرائيل، أي هجمات حزب الله والحرائق في شمال البلاد بـ"الإفلاس"، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك "تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".