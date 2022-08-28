اليابان ستقوم بتدريب 35 ألف شخص من الدوائر الطبية لمجابهة الأوبئة

وأقر يشيدا في المؤتمر المنعقد في تونس، أنهم سيعملون على تطوير الموارد البشرية في المجال الطبي من خلال دعم طويل الأمد للمعاهد التي تعنى بالصحة في إفريقيا وذلك في إطار تيكاد.