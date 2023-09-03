رئيس الوزراء الهندي يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لضمان تمثيل الأصوات المهمة

ويسعى "مودي"، الذي يقود الدولة الأكثر سكانًا في العالم، ويطمح إلى أن تصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى تعزيز وضع الهند، ودعم قضاياها، مثل تخفيف الديون غير المستدامة من خلال قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ في التاسع من سبتمبر الجاري.