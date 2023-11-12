مسؤولون إسرائيليون يضللون بـ"فيديو طفلة غزة".. و"فرانس برس" تفضح الأكذوبة: فيلم لبناني

وحظي هذا الفيديو بآلاف المشاركات والتعليقات على صفحات مسؤولين إسرائيليين في مواقع التواصل، ومنهم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، للعالم العربي، وعلى صفحات بلغات أخرى حول العالم منها: الإنجليزية والفرنسية والتايلاندية والإسبانية، في وقت تسبّب فيه القصف الإسرائيلي بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ودمار واسع النطاق في القطاع المحاصر.