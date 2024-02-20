صراخ ومشادات داخل الكنيست بعد فشل عزل نائب إسرائيلي يدعم قضية العدل الدولية

وصوّت أمس الاثنين 85 من أصل 120 نائبًا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف، في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدًا، وفقًا للعربية نت.