صراخ ومشادات داخل الكنيست بعد فشل عزل نائب إسرائيلي يدعم قضية العدل الدولية

أظهرت مقاطع فيديو مشادات وصراخًا داخل الكنيست بعد فشل التصويت على طرد نائب إسرائيلي دعم قضية محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي التفاصيل، أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
وصوّت أمس الاثنين 85 من أصل 120 نائبًا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف، في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدًا، وفقًا للعربية نت.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل، بسبب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتقول فيها إن حرب إسرائيل على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووقع كسيف، الذي ينتمي حزبه الشيوعي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل، لكنه نفى مزاعم بأنه "يدعم حماس".
وقال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس".
وأضاف "لست مستعدًا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيًا".