"بايدن": لا نستبعد اللجوء للقوة مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، استخدام القوة كحل أخير في التعامل مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا من تل أبيب عزمه إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.