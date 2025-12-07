الشيباني: لا اتفاق مع إسرائيل دون انسحابها من أراضٍ سورية

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد، أن بلاده لن تدخل في أي اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمثل مصدر قلق للسوريين منذ 7 ديسمبر.