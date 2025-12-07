الشيباني: لا اتفاق مع إسرائيل دون انسحابها من أراضٍ سورية

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد، أن بلاده لن تدخل في أي اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمثل مصدر قلق للسوريين منذ 7 ديسمبر.
وأضاف الشيباني، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن سوريا أظهرت قدرًا من العقلانية والدبلوماسية يفوق ما أبدته إسرائيل، مؤكدًا رغبة دمشق في أن تتوقف إسرائيل عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية والتأثير على طوائف وجماعات من السكان.
وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد الوزير على أن سوريا بحاجة إلى استقرار أمني داخلي يرتبط بالأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن سياسة بلاده تتجنب الاصطفافات، وستنجح بدعم من الإرادة الدولية.
كما أشار إلى أن "سوريا تحتاج إلى علاقة هادئة مع الجميع ودعم من المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي تتطلب مزيدًا من العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سوريا انطلقت بدعم شعبي رغم قلة الإمكانيات وإرث النظام السابق.