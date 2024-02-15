الاستخبارات الأمريكية.. روسيا تُخطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء

كشف مسؤولون أمريكيون أن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات سرية حديثة تُفيد بأن روسيا تعمل على نشر أسلحة نووية في الفضاء.
وأضافت المصادر الأمريكية أنه تم إطلاع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين على تلك المعلومات الاستخبارية، ووصف بعض النواب تلك المعلومات بأنها خطيرة بما يكفي لرفع السرية عنها والكشف عنها للعالم.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخبارية؛ فإن النظام الذي يهدف إلى نشر الأسلحة النووية في الفضاء لا يزال قيد التطوير ولم يتم إطلاقه بعد.
وأكد المسؤولون أن هذا السلاح لن يشكل تهديدًا لمهاجمة البشر، ولكن يمكن استخدامه لمهاجمة الأقمار الصناعية.
وفي الأسابيع الماضية، ذكرت تقارير أمريكية أن جهات أمنية أمريكية تدرس بسرية نقل الأسلحة إلى الفضاء، بما في ذلك القمر، بالتعاون مع وكالة ناسا، ولم تؤكد أي جهات رسمية صحة تلك التقارير.