الاستخبارات الأمريكية.. روسيا تُخطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء

وفي الأسابيع الماضية، ذكرت تقارير أمريكية أن جهات أمنية أمريكية تدرس بسرية نقل الأسلحة إلى الفضاء، بما في ذلك القمر، بالتعاون مع وكالة ناسا، ولم تؤكد أي جهات رسمية صحة تلك التقارير.