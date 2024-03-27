"اليونيسف": "إسرائيل" قتلت 13.750 طفلًا في حربها على غزة

وأوضحت "الأونروا" في تقرير، أن "اليونيسف" أشارت إلى سقوط نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لـ"فرانس برس".