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"اليونيسف": "إسرائيل" قتلت 13.750 طفلًا في حربها على غزة
بينهم 10 بعد ساعات من صدور القرار الأممي وقف إطلاق النار
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بسقوط 13 ألفًا و750 طفلًا في الحرب، التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الأربعاء).
وأوضحت "الأونروا" في تقرير، أن "اليونيسف" أشارت إلى سقوط نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت أن "إسرائيل" تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضًا.