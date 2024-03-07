بعد مصادقة الاحتلال على بناء 3500 وحدة استيطانية.. "التعاون الإسلامي": باطل وغير شرعي

وأكدت المنظمة أن الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، داعيةً في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.