مجلس حضرموت الوطني يعلن استعادة سيئون ويشكر المملكة على دعم تثبيت الأمن في وادي حضرموت

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن ما تحقق يُعد محطة مفصلية في تاريخ حضرموت، مشيرًا إلى سقوط أدوات العبث والوصاية، وانتصار إرادة أبناء حضرموت في إدارة شؤون مدينتهم، لتعود سيئون مدينة آمنة وخاضعة لإرادة أهلها، بعيدًا عن الفوضى أو المشاريع المفروضة بقوة الأمر الواقع.