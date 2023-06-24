"الرئيس الشيشاني": "تمرد فاغنر" خيانة عظمى ومستعدّون لـ"سحقه" إذا تطلّب الأمر

وصف الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، تمرد قوات فاغنر بـ"الخيانة العظمى"، معربًا عن جاهزية قواته لـ"سحق" هذا العصيان في حال تطلّب الأمر ذلك.
وعلق قاديروف على تمرد مسلح أعلنه، في وقت سابق، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بدخوله المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، والذي يشكّل مركزًا أساسيًّا للعملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال قاديروف: إن "كل ما يحدث هو طعنة في الظهر، وتمرد عسكري حقيقي"، داعيًا إلى ضرورة "سحق التمرد، وإذا تطلب ذلك إجراءات قاسية فنحن جاهزون".
وأكد، وفق روسيا اليوم، أن "ما يحدث من مجموعة فاغنر تمرّد عسكري وخيانة عظمى"، مجددًا دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما شدّد رئيس الشيشان، المقرب من بوتين، على أن "ما يحدث لا مبرر له".
وفي خطاب توجّه به للأمة الروسية: وصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر بأنه "طعنة في الظهر"، متّهمًا قائدها بريغوجين بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية".
وقال بوتين: "إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا"، مضيفًا: "ما نواجهه ليس إلا خيانة؛ خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية" لبريغوجين، مؤكدًا أن المتمردين "سيعاقبون حتمًا".