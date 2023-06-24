"الرئيس الشيشاني": "تمرد فاغنر" خيانة عظمى ومستعدّون لـ"سحقه" إذا تطلّب الأمر

وعلق قاديروف على تمرد مسلح أعلنه، في وقت سابق، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بدخوله المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، والذي يشكّل مركزًا أساسيًّا للعملية العسكرية في أوكرانيا.