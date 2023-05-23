بعد إعلان "فاغنر" السيطرة عليها.. "البنتاغون": القوات الأوكرانية تحاصر باخموت

وتفصيلاً، ذكر المتحدث باسم البنتاغون، بيت رايدر، أن القوات الأوكرانية تحاصر باخموت بالكامل، وقال: "إنه حتى لو سيطرت روسيا على الأرض في باخموت، فنحن لا نعتقد أن ذلك مكسب استراتيجي، كما أن القوات الروسية دفعت ثمنًا كبيرًا من الأرواح والمعدات والقدرات (هناك)".