بعد إعلان "فاغنر" السيطرة عليها.. "البنتاغون": القوات الأوكرانية تحاصر باخموت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية باتت تحاصر مدينة باخموت، وذلك بعد حديث كييف عن تحقيقها تقدمًا في محيط المدينة، وذلك بعد أيام من إعلان "فاغنر" الروسية السيطرة عليها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكر المتحدث باسم البنتاغون، بيت رايدر، أن القوات الأوكرانية تحاصر باخموت بالكامل، وقال: "إنه حتى لو سيطرت روسيا على الأرض في باخموت، فنحن لا نعتقد أن ذلك مكسب استراتيجي، كما أن القوات الروسية دفعت ثمنًا كبيرًا من الأرواح والمعدات والقدرات (هناك)".
ووفقًا للتقييمات الأمريكية، فإن القوات الأوكرانية تطوق باخموت، وهي في وضع قوي، وفق رايدر.
وذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصل بنظيره الأوكراني تحضيرًا لاجتماع مجموعة العمل لدعم أوكرانيا، الخميس.
وعلى صعيد المعارك، أحرزت القوات الأوكرانية تقدمًا طفيفًا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها، وفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار.
وقال ماليار إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، فيما أشار قادة عسكريون أوكرانيون إلى أن القتال في باخموت لم ينته بعد.