واشنطن: إسرائيل ليست استثناء من استخدام الأسلحة الأمريكية وفقاً لقوانين الحرب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن يوم السبت الماضي، أنها سمحت ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.
وأضاف ميلر للصحافيين اليوم الاثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد عقد اجتماعات مطلع الأسبوع مع الإسرائيليين وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بشأن الوضع الإنساني في غزة، وفقاً للعربية نت.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.
وأفادت الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن "الصور التي عُرضت لسكان من غزاة وهم عراة، تبعث على الانزعاج بشكل بالغ".
وأشارت إلى أن "1200 أمريكي ومقيمين بشكل قانوني وعائلاتهم غادروا غزة حتى الآن".
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، أسفر عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختُطف حوالي 240 شخصاً ونقلوا إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزين.
وبدأت إسرائيل عملية برية في القطاع في 27 أكتوبر، ونفذت قصفاً غير مسبوق على المدنيين، وسط انتقادات دولية حادة للانتهاكات الإسرائيلية.
وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر الماضي إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجيناً فلسطينياً. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.