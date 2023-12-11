واشنطن: إسرائيل ليست استثناء من استخدام الأسلحة الأمريكية وفقاً لقوانين الحرب

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، أسفر عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختُطف حوالي 240 شخصاً ونقلوا إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزين.