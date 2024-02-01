"آركو" تبحث دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات

شاركت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، اليوم الخميس، في حلقة نقاشية حول السياسات العربية في إدارة النفايات.
جاء ذلك في جلسة العمل الثانية، ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات المنعقد خلال فعاليات "إكسبو" قطر 2023م.
واستعرض مستشار الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور عبدالله الهزاع، بعض سياسات الدول العربية الرائدة في إدارة النفايات والتحديات التي يواجهها الوطن العربي في هذا المجال، مؤكدًا أهمية دور المجتمع في إدارة النفايات والمحافظة على البيئة والصحة العامة.
كما عرضت المسؤولة بالمركز العربي للاستعداد للكوارث في الأمانة العامة للمنظمة رندة حناوي، "مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات".
وأكدت "حناوي" دور المسؤولية الاجتماعية من خلال الجمعيات الوطنية؛ لتحسين إدارة ومعالجة النفايات للحد من مخاطرها وانعكاساتها السلبية على الإنسان والبيئة.
وأوضحت أن خسائر الدول العربية سنويًا تقدر بخمسة مليارات دولار أمريكي؛ بسبب تجاهلها إعادة تدوير النفايات.
ولفتت إلى أن تكلفة دفن هذه النفايات ومقاومة الآفات والحشرات الناتجة عنها تبلغ 2.5 مليار دولار سنويًا، موضحةً أن تدوير الألمنيوم يوفر 95% من الطاقة المستهلكة في تصنيعه من خاماته الأصلية، ويقلل إعادة تدوير الورق التلوث الهوائي بنسبة 95%.
وعرض المشاركون في المؤتمر بعض الممارسات الزراعية في الدول العربية، وتجارب إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وأكدوا أهمية الشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني في إدارة النفايات، وإعادة التدوير بطرق صديقة للبيئة.