"آركو" تبحث دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات

واستعرض مستشار الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور عبدالله الهزاع، بعض سياسات الدول العربية الرائدة في إدارة النفايات والتحديات التي يواجهها الوطن العربي في هذا المجال، مؤكدًا أهمية دور المجتمع في إدارة النفايات والمحافظة على البيئة والصحة العامة.