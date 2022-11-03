كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في أقل من ساعة باتجاه ساحلها الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق 23 صاروخًا باليستيًّا باتجاه كوريا الجنوبية.
ومر الصاروخ بمرحلة منفصلة؛ مما يشير إلى أنه قد يكون سلاحًا بعيد المدى، وأبلغ جيش كوريا الجنوبية عن إطلاق صاروخ فوق الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا آخر قبالة ساحلها الشرقي بعد أقل من ساعة من الإبلاغ عن إطلاق سابق لصاروخ يُشتبه في أنه متوسط أو بعيد المدى.
يأتي هذا بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية -المسلحة نوويًّا- ما لا يقل عن 23 صاروخًا، بما في ذلك صاروخ سقط قبالة ساحل كوريا الجنوبية لأول مرة.
وتم تحذير السكان في وسط اليابان من اللجوء إلى منازلهم؛ وفقًا لنظام الإنذار الإذاعي للحكومة اليابانية.