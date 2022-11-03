كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في أقل من ساعة باتجاه ساحلها الشرقي

يأتي هذا بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية -المسلحة نوويًّا- ما لا يقل عن 23 صاروخًا، بما في ذلك صاروخ سقط قبالة ساحل كوريا الجنوبية لأول مرة.