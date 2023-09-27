العراق.. القبض على 3 متهمين بكارثة حريق حفل زفاف نينوى

وقُتل مئة شخص على الأقل، وأُصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف مساء أمس.