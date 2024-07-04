قمة أستانا.. روسيا والصين تدعوان لإقامة نظام عالمي متعدّد الأقطاب لمواجهة الهيمنة الأمريكية

ويُنظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون "بيلاروسيا، الصين، الهند، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، باكستان، وطاجيكستان" التي تأسّست في العام 2011، واكتسبت زخمًا جديدًا في السنوات الأخيرة تحت قيادة بكين وموسكو، على أنها منصة تعاون منافس للمنظمات الغربية، مع التركيز على الجانب الأمني والاقتصادي.