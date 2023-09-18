آلاف المتظاهرين في درنة يطالبون بكشف نتائج التحقيقات وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين

وكان مكتب النائب العام الليبي، قد بدأ قبل أيام تحقيقًا للكشف عن أسباب انهيار السدين المائيين في مدينة درنة، واللذين تسببا في سيول مدمرة، ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية وتسببت في دمار شامل وفاجعة كبرى للسكان، كما أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف، في أسوأ مأساة تعيشها البلاد، وفقًا للعربية نت.