القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 80 مسيرة استهدفت إسرائيل

وأضافت في منشور على موقع "إكس" أن هذا يشمل صاروخًا باليستيًّا على منصة إطلاقه، وسبع طائرات مسيرة دُمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.