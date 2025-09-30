خطة "ترامب" لإنهاء حرب غزة.. "مجلس للسلام" بقيادته وانسحاب إسرائيلي تدريجي كامل

في واشنطن، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن خطة سلام تتكون من 20 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مع التركيز على إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار، وتعتمد الخطة التي بُحِثت في مفاوضات مكثفة مع قادة عرب وإسرائيليين، على تحويل غزة إلى "غزة الجديدة" خالية من التهديدات، من خلال إطار للسلام يجمع بين الانسحاب العسكري والإعمار الاقتصادي، بهدف منع تكرار العنف وضمان استقرار المنطقة من خلال إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، وسط ترحيب من دول عربية وإسلامية ودعم من إسرائيل، بينما يظل رد حماس غامضاً حتى الآن.