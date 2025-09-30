خطة "ترامب" لإنهاء حرب غزة.. "مجلس للسلام" بقيادته وانسحاب إسرائيلي تدريجي كامل

في واشنطن، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن خطة سلام تتكون من 20 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مع التركيز على إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار، وتعتمد الخطة التي بُحِثت في مفاوضات مكثفة مع قادة عرب وإسرائيليين، على تحويل غزة إلى "غزة الجديدة" خالية من التهديدات، من خلال إطار للسلام يجمع بين الانسحاب العسكري والإعمار الاقتصادي، بهدف منع تكرار العنف وضمان استقرار المنطقة من خلال إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، وسط ترحيب من دول عربية وإسلامية ودعم من إسرائيل، بينما يظل رد حماس غامضاً حتى الآن.
وقف فوري
وفي حال موافقة الطرفين، تنتهي الحرب فوراً مع سحب جزئي للقوات الإسرائيلية للتحضير لإطلاق الرهائن، وتُعلق العمليات العسكرية، وتُجمَّد خطوط الجبهة حتى يتم الانسحاب التدريجي الكامل، مما يمهد لمرحلة انتقالية مستقرة، وفقًا لـ"رويترز".
وخلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني، يُعاد جميع الرهائن أحياءً وأمواتاً، مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن 250 سجيناً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023، كما يُقابل كل جثمان رهينة إسرائيلي بإطلاق جثامين 15 فلسطينياً، في تبادل يعكس محاولة لإغلاق جرح الخسائر البشرية.
عفو مشروط
وبعد إطلاق الرهائن، يُمنح أعضاء حماس الملتزمون بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم عفواً عاماً، أما الراغبون في المغادرة، فيُمنحون ممراً آمناً إلى دول مستضيفة، مما يفتح الباب أمام تفكيك الحركة دون مواجهات إضافية.
وفور قبول الاتفاق، تتدفق المساعدات إلى غزة بكميات تتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025، دون تدخل من إسرائيل أو حماس، عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يشمل ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية كالمياه والكهرباء والمستشفيات، لدعم الاستقرار الإنساني الفوري.
لجنة انتقالية
وتُصبح غزة "منزوعة التطرف"، غير مهددة لجيرانها، مع إعادة تطويرها لصالح سكانها الذين عانوا من الدمار، ويُشكل "مجلس السلام الدولي"، برئاسة ترامب ومشاركة توني بلير، إشرافاً على لجنة انتقالية تقنية فلسطينية-دولية تدير الشؤون اليومية حتى إصلاح السلطة الفلسطينية.
وتُنشأ خطة ترامب الاقتصادية لإعادة بناء غزة عبر لجنة خبراء ساعدوا في بناء مدن حديثة بالشرق الأوسط، وتشمل منطقة اقتصادية خاصة بتسهيلات تجارية، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، مع التركيز على الازدهار كبديل للعنف.
حرية حركة
ولا يُجبر أحد على مغادرة غزة، التي دُمرت في الحرب، بل يُشجع على البقاء لبناء "غزة جديدة"، مع حرية الخروج والعودة، وتتعهد الخطة بتدمير البنى العسكرية لحماس، كالأنفاق والمصانع، تحت إشراف مراقبين مستقلين، لضمان نزع السلاح الكامل.
وتلزم حماس والفصائل بعدم المشاركة في الحكم، مع التزام "غزة الجديدة" بالاقتصاد المزدهر والتعايش السلمي، ويضمن شركاء إقليميون امتثال حماس، وتُشكل الولايات المتحدة قوة تثبيت دولية مؤقتة تنتشر فوراً لتدريب قوات فلسطينية.
انسحاب تدريجي
ولا تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، بل تسلم أراضيها تدريجياً للقوة الدولية بناءً على معايير أمنية، وفي حال رفض حماس، تستمر المساعدات في المناطق الآمنة، مع إنشاء حوار ديني لتعزيز التسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتظل الخطة غامضة حول الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن إصلاح السلطة وتطوير غزة قد يمهد لتقرير المصير، وتؤسس الولايات المتحدة حواراً إسرائيلياً-فلسطينياً لأفق سياسي سلمي، فهل تنتهي حرب غزة أم تستمر رغم الضغوط الدولية؟