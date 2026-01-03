ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما خارج فنزويلا

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".