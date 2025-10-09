67,194 شهيدًا و169,890 مصابًا حصيلة العدوان على غزة حتى اليوم

وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 11 شهيدًا و49 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان و13 مصابًا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا "لقمة العيش" إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 مصابًا.