67,194 شهيدًا و169,890 مصابًا حصيلة العدوان على غزة حتى اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 67,194 شهيدًا و169,890 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.
وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 11 شهيدًا و49 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان و13 مصابًا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا "لقمة العيش" إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 مصابًا.
كما أشارت الإحصاءات إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ الثامن عشر من آذار/ مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,598 شهيدًا و57,849 مصابًا.
وأكدت المصادر أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمّرة وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم نتيجة القصف المتواصل والانهيارات الواسعة في البنية التحتية.